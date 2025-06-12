Дэйли о финале Кубка Стэнли: «Флорида» и «Эдмонтон» – две великолепные команды. Нас устраивает реванш»

Билл Дэйли оценил участников финала Кубка Стэнли.

В прошлом году «Флорида » и «Эдмонтон » уже играли между собой в решающей серии. Тогда «Пантерс» победили в семи матчах (4-3).

– На ваш взгляд, хорошо ли для НХЛ, что второй раз подряд в финале играют одни и те же команды – «Флорида» и «Эдмонтон»?

– Это две великолепные команды. Нас устраивает реванш, – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли .

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