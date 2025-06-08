«Лада» начала гасить задолженность перед игроками. В мае в клуб пришел новый спонсор – компания «Полипласт»

«Лада» начала гасить задолженность перед хоккеистами.

Ранее стало известно , что компания «Полипласт» во главе с Александром Шамсутдиновым стала спонсором тольяттинского клуба и выделит 600 млн рублей в бюджет команды.

Как сообщает «Матч ТВ », «Лада » начала процедуру погашения задолженности перед игроками и персоналом.

«Погашение долгов – принципиальная позиция, демонстрирующая ответственность клуба перед теми, кто работал с «Ладой» и доверяет «Ладе».

Этот важный этап в восстановлении доверия стал возможным благодаря личному участию губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и Александра Шамсутдинова, – сообщил источник в клубе.