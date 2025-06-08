«Лада» начала гасить задолженность перед игроками. В мае в клуб пришел новый спонсор – компания «Полипласт»
«Лада» начала гасить задолженность перед хоккеистами.
Ранее стало известно, что компания «Полипласт» во главе с Александром Шамсутдиновым стала спонсором тольяттинского клуба и выделит 600 млн рублей в бюджет команды.
Как сообщает «Матч ТВ», «Лада» начала процедуру погашения задолженности перед игроками и персоналом.
«Погашение долгов – принципиальная позиция, демонстрирующая ответственность клуба перед теми, кто работал с «Ладой» и доверяет «Ладе».
Этот важный этап в восстановлении доверия стал возможным благодаря личному участию губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и Александра Шамсутдинова, – сообщил источник в клубе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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