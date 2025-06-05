Бушар сделал 57 передач в 70 матчах Кубка Стэнли. Больше ассистов среди защитников только у Орра, Макинниса и Макара

Эван Бушар сделал передачу в матче с «Флоридой».

«Эдмонтон » переиграл «Флориду» (4:3 ОТ, 1-0) в первой игре финальной серии Кубка Стэнли.

Защитник «Ойлерс» Эван Бушар отметился результативной передачей. Также он набрал показатель полезности «плюс 2», нанес семь бросков по воротам и провел на льду 31:51 (5:10 – в большинстве, 1:36 – в меньшинстве).

В этом плей-офф в его активе 18 (6+12) баллов при полезности «плюс 11» в 17 матчах.

В общей сложности Бушар отметился 76 (19+57) баллов в 70 матчах Кубка Стэнли на данный момент.

Эван сделал 57 передач за 70 игр в плей-офф. Больше передач за столько же матчей удалось только трем защитникам – Бобби Орру (61), Элу Макиннису (59) и Кэйлу Макару (58).