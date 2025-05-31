«Северсталь» продлила контракты с Давыдовым и Ершовым на 2 года
«Северсталь» продлила контракты с Тимофеем Давыдовым и Иваном Ершовым.
Срок обоих соглашений составляет два года.
22-летний Давыдов провел второй сезон в составе череповецкого клуба. В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ защитник набрал 12 (1+11) очков за 59 игр при среднем игровом времени 17:45.
В плей-офф на его счету 5 матчей и 2 (0+2) очка при полезности «минус 3».
Ершов дебютировал в КХЛ в прошлом регулярном чемпионате. 20-летний защитник сыграл за «Северсталь» в 25 матчах и не набрал ни одного очка за 9:16 в среднем на льду.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Северстали»
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