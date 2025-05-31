«Северсталь» продлила контракты с Давыдовым и Ершовым на 2 года

«Северсталь» продлила контракты с Тимофеем Давыдовым и Иваном Ершовым.

Срок обоих соглашений составляет два года.

22-летний Давыдов провел второй сезон в составе череповецкого клуба. В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ защитник набрал 12 (1+11) очков за 59 игр при среднем игровом времени 17:45.

В плей-офф на его счету 5 матчей и 2 (0+2) очка при полезности «минус 3».

Ершов дебютировал в КХЛ в прошлом регулярном чемпионате. 20-летний защитник сыграл за «Северсталь » в 25 матчах и не набрал ни одного очка за 9:16 в среднем на льду.

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