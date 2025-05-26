Бреннстрем подписал 3-летний контракт со швейцарской «Лозанной». 15-й номер драфта НХЛ-2017 провел 294 матча в лиге – он сыграл за 4 команды в этом сезоне

Эрик Бреннстрем перешел в чемпионат Швейцарии.

25-летний защитник подписал соглашение на три года с «Лозанной».

В нынешнем сезоне шведский хоккеист сыграл за четыре команды – «Ванкувер » (НХЛ), «Эбботсфорд » (АХЛ), «Хартфорд Вулф Пэк » (АХЛ) и «Рочестер » (АХЛ).

Эрик Бреннстрем в общей сложности провел 294 матча в НХЛ и набрал 77 (10+67) баллов. В АХЛ – 117 игр и записал на свой счет 86 (19+67) очков.

Игрок был выбран «Вегасом» под общим 15-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2017.