Бреннстрем подписал 3-летний контракт со швейцарской «Лозанной». 15-й номер драфта НХЛ-2017 провел 294 матча в лиге – он сыграл за 4 команды в этом сезоне
Эрик Бреннстрем перешел в чемпионат Швейцарии.
25-летний защитник подписал соглашение на три года с «Лозанной».
В нынешнем сезоне шведский хоккеист сыграл за четыре команды – «Ванкувер» (НХЛ), «Эбботсфорд» (АХЛ), «Хартфорд Вулф Пэк» (АХЛ) и «Рочестер» (АХЛ).
Эрик Бреннстрем в общей сложности провел 294 матча в НХЛ и набрал 77 (10+67) баллов. В АХЛ – 117 игр и записал на свой счет 86 (19+67) очков.
Игрок был выбран «Вегасом» под общим 15-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2017.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Лозанны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости