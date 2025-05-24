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Плющев о КХЛ: «Московские клубы продолжают сдавать позиции из года в год, не могут найти золотую середину, которая приносила бы результат. Видимо, заняты другими делами»

Владимир Плющев считает, что московские клубы КХЛ сдают позиции из года в год.

В среду «Локомотив» обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).

– Перед началом регулярки-2024/25 вы высказали опасения, что в этом сезоне будет много разочарований, они оправдались? 

– Как я думал, так оно в целом и получилось. ЦСКА разве не разочаровал в этом сезоне? А «Ак Барс»? «Магнитка» не разочаровала? Разочаровала.

Очень жаль, что московские клубы продолжают сдавать свои позиции из года в год и не могут найти золотую середину, которая приносила бы им результат. Видимо, заняты какими-то другими делами.

И в целом общий уровень хоккея в КХЛ падает, но об этом говорю не я один. Финал получился хорошим, но на то он и финал. Вышли две команды из разных конференций – с Востока и с Запада. 

На протяжении многих лет же говорили, что должен быть скрестный плей-офф. Люди же достаточно скептически к этому относились и всячески препятствовали. И получалось так, что из одной конференции, из Западной, было два финалиста.

Сейчас же были финалисты из разных конференций. Это две лучшие команды сезона, которые заслуженно победили всех и вышли в финал, где показали добротных хоккей, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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