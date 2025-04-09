Юров подпишет контракт новичка с «Миннесотой». Форвард отклонил предложение «Металлурга» о продлении («СЭ»)
Данила Юров перейдет в «Миннесоту» из «Металлурга».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 21-летний нападающий отклонил предложение магнитогорского клуба о новом соглашении.
После согласования юридических деталей Юров подпишет с «Миннесотой» контракт новичка, который начнет действовать со следующего сезона.
В сезоне-2024/25 на счету форварда 25 (13+12) очков в 46 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ, а также один гол в 5 играх Кубка Гагарина.
Напомним, Юров был выбран «Миннесотой» под 24-м номером драфта НХЛ-2022.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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