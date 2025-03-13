Джованни Фьоре: «Я полюбил русскую культуру, мне нравится ходить в баню с ребятами»

Джованни Фьоре рассказал, что любит ходить в баню.

– Как вы любите проводить свое свободное время?

– В течение сезона я люблю расслабиться, посмотреть шоу, почитать книжку, погулять, сходить в баню…

– Вам понравилась русская баня?

– Ну да! Мне нравится ходить туда с ребятами. Вообще, я полюбил русскую культуру. Мне нравится изучать культуру других народов.

А летом я стараюсь тренироваться каждый день. Но иногда могу и расслабиться, а также съездить в отпуск. Еще летом я работаю над своей игрой на льду. Думаю, это мое любимое время года, – сказал канадский форвард «Авангарда » Джованни Фьоре .