Джованни Фьоре: «Я полюбил русскую культуру, мне нравится ходить в баню с ребятами»
Джованни Фьоре рассказал, что любит ходить в баню.
– Как вы любите проводить свое свободное время?
– В течение сезона я люблю расслабиться, посмотреть шоу, почитать книжку, погулять, сходить в баню…
– Вам понравилась русская баня?
– Ну да! Мне нравится ходить туда с ребятами. Вообще, я полюбил русскую культуру. Мне нравится изучать культуру других народов.
А летом я стараюсь тренироваться каждый день. Но иногда могу и расслабиться, а также съездить в отпуск. Еще летом я работаю над своей игрой на льду. Думаю, это мое любимое время года, – сказал канадский форвард «Авангарда» Джованни Фьоре.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Allhockey
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