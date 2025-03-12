Разин о 4:2 с ЦСКА: «Металлург» сыграл не на максимум, но близко к тому, нам очки нужны как воздух. У Михайлиса зуб на Воробьева, может, не знаю»
Магнитогорский клуб одержал домашнюю победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
– Была тяжелая поездка, поэтому рад, что ребята сыграли не на максимум, но приближенно к тому, что хочется видеть по самоотдаче и дисциплине. Хорошо реализовали моменты и строго сыграли в третьем периоде.
– Почему не играли Пресс и Орехов?
– У Пресса повреждение, не стали рисковать, скорее всего, выйдет в следующих матчах. Орехову тоже дали отдохнуть, но надеюсь, тоже выйдет в следующей игре.
– Почему отсутствовал Рендулич?
– Рендулич, скажем так, не взрывной хоккеист. Сегодня предполагалась быстрая игра, поэтому без него. Дальше посмотрим.
– Михайлис забил впервые за десять матчей, почему он именно с ЦСКА так хорошо действует?
– Не знаю, может у него на Илью Петровича Воробьева зуб.
– Чувствуете, что приближается плей‑офф?
– Ребята не глупые, все понимают. Нам очки нужны как воздух. Эта игра показала, что мы сейчас можем играть как в плей‑офф, – сказал Андрей Разин.
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