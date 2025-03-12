Разин о 4:2 с ЦСКА: «Металлург» сыграл не на максимум, но близко к тому, нам очки нужны как воздух. У Михайлиса зуб на Воробьева, может, не знаю»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры с ЦСКА.

Магнитогорский клуб одержал домашнюю победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

– Была тяжелая поездка, поэтому рад, что ребята сыграли не на максимум, но приближенно к тому, что хочется видеть по самоотдаче и дисциплине. Хорошо реализовали моменты и строго сыграли в третьем периоде.

– Почему не играли Пресс и Орехов?

– У Пресса повреждение, не стали рисковать, скорее всего, выйдет в следующих матчах. Орехову тоже дали отдохнуть, но надеюсь, тоже выйдет в следующей игре.

– Почему отсутствовал Рендулич?

– Рендулич , скажем так, не взрывной хоккеист. Сегодня предполагалась быстрая игра, поэтому без него. Дальше посмотрим.

– Михайлис забил впервые за десять матчей, почему он именно с ЦСКА так хорошо действует?

– Не знаю, может у него на Илью Петровича Воробьева зуб.

– Чувствуете, что приближается плей‑офф?

– Ребята не глупые, все понимают. Нам очки нужны как воздух. Эта игра показала, что мы сейчас можем играть как в плей‑офф, – сказал Андрей Разин .