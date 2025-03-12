Чистяков обновил рекорд «Авангарда» по голам среди защитников – 17 шайб за регулярку
Семен Чистяков обновил рекорд «Авангарда» по голам среди защитников.
Защитник забросил шайбу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3).
За 64 матча регулярки Чистяков забросил 17 шайб. Предыдущий рекорд (16 шайб) принадлежал Олегу Твердовскому (2003/04) и Оливеру Каски (2020/21).
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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