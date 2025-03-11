Драйзайтль продлил результативную серию до 15 матчей. У форварда «Эдмонтона» 11+12 очков на отрезке
Леон Драйзайтль продлил результативную серию в НХЛ до 15 матчей.
Форвард «Эдмонтона» сделал две голевые передачи в игре регулярного чемпионата против «Баффало» (2:3).
На отрезке из 15 матчей он набрал 23 (11+12) очка при полезности «минус 2».
В текущем сезоне Драйзайтль лидирует в гонке снайперов НХЛ и занимает второе место в списке бомбардиров, заработав 97 (46+51) очков за 64 игры.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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