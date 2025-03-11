Драйзайтль продлил результативную серию до 15 матчей. У форварда «Эдмонтона» 11+12 очков на отрезке

Леон Драйзайтль продлил результативную серию в НХЛ до 15 матчей.

Форвард «Эдмонтона » сделал две голевые передачи в игре регулярного чемпионата против «Баффало» (2:3).

На отрезке из 15 матчей он набрал 23 (11+12) очка при полезности «минус 2».

В текущем сезоне Драйзайтль лидирует в гонке снайперов НХЛ и занимает второе место в списке бомбардиров, заработав 97 (46+51) очков за 64 игры.