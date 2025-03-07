Драйзайтль превзошел Мессье по голам за «Эдмонтон» – 393. Впереди только Гретцки, Курри и Андерсон
Леон Драйзайтль превзошел Марка Мессье по голам за «Эдмонтон» в регулярках НХЛ.
Это произошло в матче «Ойлерс» против «Монреаля» (3:2 ОТ). 29-летний форвард забросил 393-ю шайбу за клуб и вышел на единоличное четвертое место в истории франшизы.
Его опережают только Гленн Андерсон (417 голов), Яри Курри (474) и Уэйн Гретцки (583).
В текущем сезоне в активе Драйзайтля 94 (46+48) очка в 62 матчах при полезности «плюс 25».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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