«Нью-Джерси» и Ковачевич продлили контракт на 5 лет с кэпхитом 4 млн долларов. Защитник получает 767 тысяч по текущему соглашению

«Нью-Джерси» и Джонатан Ковачевич продлили контракт на 5 лет и 20 млн долларов.

Средняя годовая зарплата 27-летнего защитника составит 4 миллиона долларов.

По текущему соглашению с истекающим сроком действия его кэпхит составляет около 767 тысяч долларов. Летом игрок мог стать неограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне Ковачевич провел 63 матча и набрал 14 (1+13) очков при полезности «+11» и среднем времени на льду 19:42. Он является лидером команды по игровому времени в меньшинстве.