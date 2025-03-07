«Нью-Джерси» и Ковачевич продлили контракт на 5 лет с кэпхитом 4 млн долларов. Защитник получает 767 тысяч по текущему соглашению
«Нью-Джерси» и Джонатан Ковачевич продлили контракт на 5 лет и 20 млн долларов.
Средняя годовая зарплата 27-летнего защитника составит 4 миллиона долларов.
По текущему соглашению с истекающим сроком действия его кэпхит составляет около 767 тысяч долларов. Летом игрок мог стать неограниченно свободным агентом.
В текущем сезоне Ковачевич провел 63 матча и набрал 14 (1+13) очков при полезности «+11» и среднем времени на льду 19:42. Он является лидером команды по игровому времени в меньшинстве.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Нью-Джерси»
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