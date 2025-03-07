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  • Гендиректор «Авангарда» о 10 победах подряд: «Мы не должны изъедать себя подсчетами очков и раскладов, где не все зависит от нас. Главное – наша игра, наше развитие и состояние»
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Гендиректор «Авангарда» о 10 победах подряд: «Мы не должны изъедать себя подсчетами очков и раскладов, где не все зависит от нас. Главное – наша игра, наше развитие и состояние»

Герман Чистяков высказался о 10-матчевой победной серии «Авангарда».

С 78 очками в 62 играх клуб занимает 6-е место в Восточной конференции. 

«Продлеваем победную серию до красивого значения – десять матчей подряд. Поздравляю всех болельщиков с этим радостным событием!

Вижу и слышу, что все чаще болельщики посматривают в таблицу и нервничают из-за накала интриги. Поэтому даже после победы хочу высказать, может, и банальную, но действительно важную мысль: нам не стоит подвергаться зашкаливающим настроениям, как в плюс, так и в минус. Победная серия – не гарантия подъема в таблице. Важнее даже другое.

На мой взгляд, «Авангард» в любой ситуации должен отталкиваться от себя, рассчитывать только на себя. На льду у нас инициативная, активная команда, значит, и вне льда мы не должны изъедать себя подсчетами очков и раскладов, где не все зависит от нас.

Так сложился сезон, что в определенный момент мы недобрали большое количество очков. Теперь прикладываем максимум усилий, чтобы подняться так высоко, как только возможно. Прогресс – итог командной работы, и важно ни на одном отрезке пути не ждать подарков от конкурентов, лишь бы оказаться в первой четверке. Главное – наша игра, наше развитие, наше состояние.

Именно поэтому мне понравился ответ Ги Буше на вопрос о таблице после матча с «Сочи»: «Если будем подбирать соперников, это никак нам не поможет, не улучшит наши компоненты игры. Я человек, который делает акцент на настоящем, неважно, против кого и где ты играешь. Надо стремиться к лучшей версии себя и быть готовым сыграть против любого противника». По-моему, цитата отлично описывает наш взгляд на ситуацию.

Надо действовать от себя и дальше», – написал генеральный директор омичей в телеграм-канале.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Германа Чистякова
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