«Юта» продлила контракт с Веймелкой на 5 лет. Кэпхит – 4,75 млн долларов (Sportsnet)
Вратарь Карел Веймелка подписал новый контракт с «Ютой».
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, срок соглашения рассчитан на 5 лет. Зарплата составит 4,75 млн долларов в год в среднем.
В сезоне-2024/25 Карел Веймелка провел 38 игр, отражая в среднем 91% бросков при коэффициенте надежности 2,45.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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