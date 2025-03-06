«Юта» продлила контракт с Веймелкой на 5 лет. Кэпхит – 4,75 млн долларов (Sportsnet)

Вратарь Карел Веймелка подписал новый контракт с «Ютой».

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, срок соглашения рассчитан на 5 лет. Зарплата составит 4,75 млн долларов в год в среднем.

В сезоне-2024/25 Карел Веймелка провел 38 игр, отражая в среднем 91% бросков при коэффициенте надежности 2,45.