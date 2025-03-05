Влэшик стал рекордсменом НХЛ по блок-шотам (2166). Он обошел Джиордано

Марк-Эдуард Влэшик стал рекордсменом НХЛ по блок-шотам.

Защитник «Сан-Хосе » заблокировал бросок «Баффало» (6:2) в первом периоде и вышел на 1-е место в лиге по числу блок-шотов, обойдя Марка Джиордано (2164).

Всего Влэшик заблокировал 2 броска в этом матче, на его счету 2166 блоков.

Отметим, что НХЛ начала отслеживать статистику блок-шотов в сезоне-2005/06.