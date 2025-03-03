Щитов о «Салавате»: «Жду, что пройдут первый раунд плей-офф наконец-то. Козлов – хороший, симпатичный тренер, команда набирает форму и здорово смотрится»
Никита Щитов надеется, что «Салават» пройдет первый раунд Кубка Гагарина.
Команда под руководством Виктора Козлова на данный момент занимает 3-е место в таблице Восточной конференции, набрав 81 очко после 61 матча.
«В последних матчах «Салават Юлаев» здорово сыграл на Востоке. Команда набирает форму и здорово смотрится, там хорошие легионеры. Жду, что она наконец-то пройдет первый раунд.
Виктор Козлов – очень хороший и симпатичный тренер. Он своей работой заслужил прохода стартового раунда Кубка Гагарина», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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