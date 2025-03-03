Робособака принесла Морозову шайбу перед игрой СКА с «Динамо» Минск. Президент КХЛ произвел символическое вбрасывание

Робособака принесла шайбу перед игрой СКА с «Динамо» Минск.

Незадолго до начала матча Фонбет чемпионата КХЛ, который состоялся в Беларуси, проводилась церемония награждения нескольких игроков и функционеров памятными наградами.

Вручал их президент лиги Алексей Морозов . Он же и совершил символическое вбрасывание, шайбу для которого подала робот-собака.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Динамо ».