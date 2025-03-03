Робособака принесла Морозову шайбу перед игрой СКА с «Динамо» Минск. Президент КХЛ произвел символическое вбрасывание
Робособака принесла шайбу перед игрой СКА с «Динамо» Минск.
Незадолго до начала матча Фонбет чемпионата КХЛ, который состоялся в Беларуси, проводилась церемония награждения нескольких игроков и функционеров памятными наградами.
Вручал их президент лиги Алексей Морозов. Он же и совершил символическое вбрасывание, шайбу для которого подала робот-собака.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Динамо».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
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