ЦСКА поздравил Мишустина с 59-летием: «Благодаря Вашим лидерским качествам, железной воле и профессионализму успешно решаются все задачи, стоящие перед Правительством РФ» 

ЦСКА поздравил главу Правительства РФ Михаила Мишустина с днем рождения.

Сегодня политику исполняется 59 лет.

Он является болельщиком московского клуба и ранее входил в его наблюдательный совет (в этом качестве его имя в 2019 году было нанесено на выигранный армейцами Кубок Гагарина).

«Уважаемый Михаил Владимирович! Хоккейный клуб ЦСКА от всего сердца поздравляет Вас с днем рождения!

Благодаря Вашим лидерским качествам, железной воле и профессионализму успешно решаются все задачи, стоящие перед Правительством РФ.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а также безграничной энергии для Вашей работы на благо Отечества!» – говорится в поздравлении клуба.