ЦСКА поздравил Мишустина с 59-летием: «Благодаря Вашим лидерским качествам, железной воле и профессионализму успешно решаются все задачи, стоящие перед Правительством РФ»
ЦСКА поздравил главу Правительства РФ Михаила Мишустина с днем рождения.
Сегодня политику исполняется 59 лет.
Он является болельщиком московского клуба и ранее входил в его наблюдательный совет (в этом качестве его имя в 2019 году было нанесено на выигранный армейцами Кубок Гагарина).
«Уважаемый Михаил Владимирович! Хоккейный клуб ЦСКА от всего сердца поздравляет Вас с днем рождения!
Благодаря Вашим лидерским качествам, железной воле и профессионализму успешно решаются все задачи, стоящие перед Правительством РФ.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а также безграничной энергии для Вашей работы на благо Отечества!» – говорится в поздравлении клуба.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ЦСКА
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