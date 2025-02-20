«Калгари» выставит Тайсона Бэрри на драфт отказов. «Флэймс» подписали защитника на год и 1,25 млн долларов в октябре

«Калгари» выставит Тайсона Бэрри на драфт отказов.

Напомним, в октябре 2024 года «Флэймс» подписали Тайсона Бэрри на год и 1,25 млн долларов. По прошлому контракту кэпхит игрока составлял 4,5 миллиона долларов.

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, сегодня «Калгари » выставит Бэрри на драфт отказов.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 33-летний канадский защитник провел 13 матчей и набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 7».

Ранее сообщалось , что защитником интересовался «Салават Юлаев ».