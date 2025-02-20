«Калгари» выставит Тайсона Бэрри на драфт отказов. «Флэймс» подписали защитника на год и 1,25 млн долларов в октябре
«Калгари» выставит Тайсона Бэрри на драфт отказов.
Напомним, в октябре 2024 года «Флэймс» подписали Тайсона Бэрри на год и 1,25 млн долларов. По прошлому контракту кэпхит игрока составлял 4,5 миллиона долларов.
Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, сегодня «Калгари» выставит Бэрри на драфт отказов.
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 33-летний канадский защитник провел 13 матчей и набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 7».
Ранее сообщалось, что защитником интересовался «Салават Юлаев».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Фрэнка Серавалли
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