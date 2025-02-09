20 команд НХЛ интересуются форвардом «Баффало» Козенсом. «Сэйбрс» хотят получить за него игрока, способного помочь уже сейчас (Крис Джонстон)

20 команд НХЛ интересуются форвардом «Баффало» Диланом Козенсом.

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.

По его информации, «Баффало» не исключает возможность обмена 23-летнего центра (контракт с кэпхитом 7,1 миллиона долларов действует до завершения сезона-2029/30), но хотел бы получить игрока, способного помочь команде уже сейчас.

«Насколько я понимаю, он интересен 20 командам. Многие уже были упомянуты – «Калгари », «Ванкувер », «Монреаль », «Торонто », «Детройт », но при двух десятках команд проще назвать тех, кто не удосужился сделать запрос.

При этом желание «Баффало» получить такую компенсацию ограничивает возможности для многих команд», – сказал Джонстон.

В 54 матчах в текущем сезоне Козенс набрал 27 (11+16) очков. Он был выбран «Сэйбрс» под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2019.