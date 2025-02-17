Кит Ткачак о драках с участием Мэттью и Брэди в матче США и Канады: «Я горжусь ими. Они любят свою страну и понимали всю важность этой игры»
Американцы вышли в финал Турнира четырех наций за счет победы над Канадой (3:1) в Монреале.
В первые 9 секунд матча состоялись сразу 3 драки. Со стороны сборной США в них приняли участие форварды Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак и Джей Ти Миллер, со стороны сборной Канады – форварды Брэндон Хэйгл и Сэм Беннетт, а также защитник Колтон Парайко.
Отец форвардов сборной США был на игре вместе с женой и дочерью.
«Атмосфера на арене была невероятной. Я не был в курсе, что они собираются это сделать. Они, должно быть, договорились между собой.
Вы знаете, они любят свою страну. И это первый раз, когда они играют за нее вместе. Они понимали всю важность этой игры. Это был не показательный матч, а настоящий. И я горжусь ими.
Они всегда ставят команду на первое место. Это понравилось зрителям, пошло на пользу в игре и оказало хорошее влияние на команду США», – сказал победитель Кубка мира-1996 в составе сборной США.
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