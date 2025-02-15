О’Делл не набрал ни одного очка в 8 матчах за «Ак Барс». У канадского форварда 4 минуты штрафа в матче с «Салаватом»
Эрик О’Делл не набрал ни одного очка в 8 матчах за «Ак Барс».
34-летний канадский форвард присоединился к казанскому клубу в январе после расторжения контракта с московским «Динамо».
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ на его счету 6 (2+4) очков в 22 играх. При этом в 8 играх за казанский клуб О’Делл результативными действиями не отметился.
Во вчерашнем матче с «Салаватом» игрок получил 4 минуты штрафа – оба раза его удалили за грубость во втором периоде.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт КХЛ
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