О’Делл не набрал ни одного очка в 8 матчах за «Ак Барс». У канадского форварда 4 минуты штрафа в матче с «Салаватом»

Эрик О’Делл не набрал ни одного очка в 8 матчах за «Ак Барс».

34-летний канадский форвард присоединился к казанскому клубу в январе после расторжения контракта с московским «Динамо ».

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ на его счету 6 (2+4) очков в 22 играх. При этом в 8 играх за казанский клуб О’Делл результативными действиями не отметился.

Во вчерашнем матче с «Салаватом » игрок получил 4 минуты штрафа – оба раза его удалили за грубость во втором периоде.