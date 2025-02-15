Чем запомнился Матч Звезд КХЛ: Снеговик без головы, чудо-гол Шабанова и вратарское шоу

Посмотрели изнутри.

В Новосибирске прошел Фонбет Матч Звезд КХЛ – уже 15-й в истории. Хоккеисты «Сибири» Денис Костин, Тревор Мерфи и Сергей Широков играли и побеждали в составе Дивизиона Чернышева (9:8 в финале). Их команда заработала 5 млн рублей. Мерфи получил награду лучшему игроку финала (еще 500 тысяч), а Широков ранее выиграл конкурс буллитов. Он выступил там в маске Снеговика.

Мы зафиксировали интересные моменты: рекордное шоу дронов, отсылки к ярким эпизодам из КХЛ и перевоплощение звезд лиги. «Балтика 0» помогла нам и многим другим зрителям справиться с этой задачей: два дня хоккея собрали более 22500 человек, которые выпили 1300 литров безалкогольного пива.

Необычное на Матче звезд: речь комика Чебаткова, разбитый нос у судьи и голы без правил

Если вы привыкли к классическому хоккею, то Фонбет Матч Звезд КХЛ удивил форматом. Впервые за победу предполагался реальный денежный приз. Президент КХЛ Алексей Морозов признался, что лига ввела его по инициативе хоккеистов. Так они получили дополнительную мотивацию и показали подобие борьбы. Пусть высокой самоотдачи игроков хватило лишь на несколько минут финала.

Базово важно осознать: Матч Звезд – шоу (и для игроков, и для зрителей). Поэтому абсолютно нормально, когда все судьи резко теряют свистки и пропускают нарушения правил. Игроки Дивизиона Тарасова в финале снимали вратаря, но выпускали в него сразу двух лишних полевых игроков. Поэтому однажды они забросили шайбу в формате 5 на 3. Естественно, что гол засчитали.

Присутствовала и игра в поддавки. Владислав Подъяпольский вспомнил легендарный эпизод из 2016 года, когда голкипер «Салавата» Андрей Гаврилов пил воду во время атаки соперника. Удивительно, но тогда хоккеисты «Динамо» ему не забили. Подъяпольский же полностью повторил действия Гаврилова. Разница в том, что он от Андрея Белозерова все-таки пропустил.

В официальных матчах КХЛ мы регулярно видим драки. На Матче Звезд их красиво обыграли сразу в двух форматах. Приглашенные из МХЛ Егор Климович и Сергей Лукьянцев сбросили перчатки, изобразили несколько ударов, а затем просто потанцевали. После этого действия Лукьянцев получил в подарок игрушечный «Оскар». Награду за артистизм он точно заслужил.

Состоялась и судейская драка . Александр Сысуев и Торнике Кучава вышли на бой, но от ударов воздержались. В итоге Кучава повалил Сысуева на лед и каким-то образом разбил ему нос. Врач даже оказывал ему первую помощь прямо на скамейке рядом с игроками. Арбитры объяснили действия эмоциями – перегнули планку, но получили удовольствие. Оба продолжили работу.

Хватало и игровых хайлайтов. Защитник Никита Лямкин в одиночку убежал к воротам соперника, а дальше сотворил чудо. Поднял шайбу на крюк, развернулся спиной и бросил мимо голкипера. В КХЛ Лямкин стабильно набирает очки – регулярка-2024/25 уже стала для него лучшей по результативности за карьеру (38, 7+31). Последний раз он получал такую свободу против СКА (8:3).

На Матче Звезд между собой соревновались дивизионы. Всего состоялось четыре матча в формате 3х3. Каждый состоял из двух периодов по 10 минут. Командам хватало этого времени, чтобы всегда переходить отметку в 15 шайб. Игра за третье место вообще завершилась в серии буллитов (13:12). В основное время что-то особенное выдал нападающий Максим Шабанов.

Это просто надо смотреть:

Вторыми тренерами команд на Матче Звезд выступали комики. Они и оказались теми, кому процесс понравился больше всего. Евгений Чебатков выдал такую мотивирующую речь после полуфинала, что главный тренер «Салавата» Виктор Козлов сравнил ее с высказываниями Жозе Моуринью. Сработало: Дивизион Чернышева позже забрал награду.

Внутренние активности затмили все церемонии – даже рекордное шоу дронов и концерт

Проведением Матча звезд в Новосибирске больше остальных доволен губернатор Андрей Травников. После завершения мероприятия он рассказывал, что теперь город готов к приему и более крупных событий. Например, Кубка Первого канала. Последний такой турнир проходил на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге, но при желании его легко можно перенести в Новосибирск.

Мнение губернатора: с проведением поможет накопленный опыт. Очевидно, что Матч Звезд этого опыта добавил и КХЛ. В первый день состоялось шоу с участием 120 дронов – это рекорд России в закрытых помещениях. Во время шоу на трибуны никого не пускали, потому что требовалась полная темнота и концентрация. Но в тот же момент можно было поучаствовать в разнообразных активностях, проводившихся в коридорах арены. Их было намного больше, чем на классических матчах.

Зрители играли:

Фотографировались:

Снова играли:

Изучали хоккейные страницы в Музее Олимпийской славы:

Опять фотографировались, а потом получали в подарок наклейки:

Покупали форму. Интересно, что на арене реально можно было найти джерси практически всех клубов КХЛ.

И, конечно, ели.

Развлечения у льда тоже были: второй день Матча Звезд начался с 20-минутного выступления певицы Елки. Пока убирали сцену, ведущий тренировал болельщиков выкрикивать «Нужен гол».

Однако гол было забить непросто даже с поддержкой болельщиков. Основная причина – хорошее выступление вратарей. Максим Дорожко получил специальный приз за самое продолжительное время без пропущенных шайб в первый игровой день. Он выиграл в конкурсе «На ноль с Балтикой 0» годовой запас безалкогольного пива.

Из ледовых активностей выделялись пенные паузы от «Балтики», когда игрокам раздавалось безалкогольное пиво прямо на скамейках. Может, введем подобное и на официальных матчах КХЛ?

Другие яркие истории: вратарский конкурс, специальная форма, голы дебютанта

● Евгений Кузнецов не участвовал в Матче Звезд, но мысленно в Новосибирске все же присутствовал. Тимур Хафизов изобразил буллит с прямой отсылкой к действиям Кузнецова. Капитан СКА Александр Никишин вообще позвонил Евгению сразу после первого матча.

● Возвращаемся к исполнению лучшего буллита от нападающего «Сибири» Сергея Широкова. Неожиданная деталь: клубный маскот Снеговик может существовать без маски. Зрители так и не увидели, кто же за ней скрывался, а Снеговик временно лишился собственной головы.

● За два дня на Матче Звезд в Новосибирске побывали в сумме 22 680 зрителей. Атмосфера на «Сибирь-Арене» была привычно яркой, но на Матче звезд возникали особенности. Дмитрий Бучельников делал круг на скорость под волну, которая в тот момент катилась по трибунам.

● Владислав Каменев вообще переоделся в специальную форму. Там были надписи «Орск» и «Южный Урал». Оказалось , что это ретро-джерси его отца: «Задача была сказать спасибо отцу, который воспитал меня и привел в хоккей. Этим я хотел его поблагодарить».

● По-новому раскрылся вратарь Зак Фукале. Во время матчей он толкался с соперниками, бегал к чужим воротам, спорил с судьями. Так в одиночку создавал красивое шоу. Тот же Фукале выиграл вратарский конкурс, где раскрутил отдельное противостояние с Иваном Демидовым.

Сначала Зак соревновался с Максимом Дорожко. Между ними все дошло до буллитов, где решающей оказалась попытка Ивана Демидова. Он ее не реализовал, Фукале признали победителем, но он сам дал Ивану возможность еще раз попробовать. Демидов забил.

● Сергей Лукьянцев – дебютант Матча Звезд, который еще ни разу не играл в КХЛ. Он же стал обладателем приза лучшему игроку матча за третье место. Лукьянцев получил чек на 500 тысяч рублей и сразу пообещал: деньги разделит с родителями. Пока же хочется, чтобы этого парня действительно запомнили. Сам он надеется на скорое приглашение в основу «Спартака».

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Любой Матч Звезд КХЛ – шоу, после которого у болельщиков остается коллекция впечатлений. В 2025-м из двух дней в Новосибирске наверняка запомнятся конкурсы (вратарский и буллиты), большое количество голов и креативные истории во время матчей. Кстати, у хоккеистов будут эксклюзивные воспоминания – в каждой из четырех раздевалок стояли 4 холодильника с безалкогольной «Балтикой» , неизменным спутником хоккея.

Фото: Фото: КХЛ /Кузьмин Юрий; РИА Новости /Александр Кряжев; из личного архива

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