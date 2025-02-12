«Рекомендую Калининград. Есть в планах Карелия, Сахалин, Камчатка». Защитник «Адмирала» Солянников о путешествиях по России

Защитник «Адмирала» Георгий Солянников рассказал о путешествиях по России.

– Вы рассказывали, что вам понравился Псков. Есть ли у вас какие-нибудь планы?

– После Пскова в новых городах не был. Съездил еще раз в Калининград. Рекомендую.

Есть в планах съездить в Карелию – близко от Петербурга. Доехать туда и погулять там пока не получалось. После сезона можно попробовать слетать из Владивостока на Сахалин и на Камчатку. Посмотреть, что там есть.

– В Карелии – Сортавала или Петрозаводск?

– Сортавала. Все говорят, что там красиво, что для туристов многое сделано.

В Петрозаводск тоже нужно заглянуть, посмотреть, что там и как. Я был в Кондопоге лет в 14-15, но там больше такой рабочий город.

– В Калининграде вам что зашло?

– Вот все, что там есть. И сам Калининград, и Светлогорск, и Зеленоградск, и Балтийск, и Янтарный. Вот это спокойствие и архитектура, близость к морю, близость между городами – все понравилось. Плюс блюда местные из этого региона, – сказал Солянников .