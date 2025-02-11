Петухов забил 22-й гол в сезоне, установив рекорд «Адмирала» по голам. Он превзошел результат Бергфорса – 21 шайба

Егор Петухов установил рекорд «Адмирала» по голам в сезоне КХЛ.

Нападающий «Адмирала» забил гол в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда ».

Эта шайба стала 22-й гол для форварда в нынешнем сезоне.

Таким образом, он установил новый клубный рекорд «Адмирала » по голам в одном сезоне, побив достижения Никласа Бергфорса, забросившего 21 шайбу в сезоне-2014/2015.

В этом сезоне Егор Петухов набрал 35 (22+13) очков в 54 матчах чемпионата КХЛ .