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  • Петухов забил 22-й гол в сезоне, установив рекорд «Адмирала» по голам. Он превзошел результат Бергфорса – 21 шайба
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Петухов забил 22-й гол в сезоне, установив рекорд «Адмирала» по голам. Он превзошел результат Бергфорса – 21 шайба

Егор Петухов установил рекорд «Адмирала» по голам в сезоне КХЛ.

Нападающий «Адмирала» забил гол в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда».

Эта шайба стала 22-й гол для форварда в нынешнем сезоне.

Таким образом, он установил новый клубный рекорд «Адмирала» по голам в одном сезоне, побив достижения Никласа Бергфорса, забросившего 21 шайбу в сезоне-2014/2015.

В этом сезоне Егор Петухов набрал 35 (22+13) очков в 54 матчах чемпионата КХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoАвангард
logoКХЛ
logoЕгор Петухов
logoАдмирал
logoНиклас Бергфорс
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