«Питтсбург» расторгнет контракт с Пулюярви. Форвард сам захотел уйти из клуба

«Питтсбург» расторгнет контракт с форвардом Йессе Пулюярви.

Клуб поместил 26-летнего нападающего на безусловный драфт отказов с данной целью.

Генеральный менеджер «Пингвинс» Кайл Дубас заявил, что игрок сам захотел покинуть клуб. Его соглашение с кэпхитом 800 тысяч долларов было рассчитано до конца текущего сезона.

«Мы удовлетворили просьбу Йессе о расторжении контракта, чтобы он мог изучить возможности сотрудничества с другими организациями по всему миру», – сообщил Дубас.

В текущем сезоне 4-й номер драфта НХЛ-2016 провел за пенсильванцев 26 матчей и набрал 9 (3+6) очков. В декабре финна выставляли на драфт отказов, откуда его никто не забрал. В 4 играх в АХЛ за «Уилкс-Бэрри » он набрал 3 (1+2) балла.

Всего в регулярках НХЛ Пулюярви провел 382 матча и набрал 127 (57+70) очков.