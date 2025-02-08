Морозов о Матче звезд КХЛ: «Отказов не было, только из‑за травм. Будет денежный бонус, он станет мотивацией для ребят»

Алексей Морозов высказался в преддверии Фонбет Матча звезд КХЛ в Новосибирске.

— Это большой праздник хоккея. На прошлой неделе состоялся Кубок Вызова, где был установлен рекорд посещаемости. Когда вели переговоры, знали, что в Новосибирске любят хоккей. Арена соответствует всем требованиям. Игроки и тренеры прибывают в город, и первым мероприятием будет представление команд. Мы многое придумали, например, впервые помощниками тренеров будут комики.

Исторически Новосибирск — самый дальний город проведения Матча звезд КХЛ . Благодарны всем партнерам, принимающей стороне. Все игроки готовы, в хорошем настроении, хотят показать себя. В этом году будет денежный бонус для звезд КХЛ, он станет мотивацией для ребят.

— Были ли отказы игроков от участия в Матче звезд?

— Отказов не было, только из‑за травм, — сказал президент КХЛ.