Морозов о Матче звезд КХЛ: «Отказов не было, только из‑за травм. Будет денежный бонус, он станет мотивацией для ребят»
Алексей Морозов высказался в преддверии Фонбет Матча звезд КХЛ в Новосибирске.
— Это большой праздник хоккея. На прошлой неделе состоялся Кубок Вызова, где был установлен рекорд посещаемости. Когда вели переговоры, знали, что в Новосибирске любят хоккей. Арена соответствует всем требованиям. Игроки и тренеры прибывают в город, и первым мероприятием будет представление команд. Мы многое придумали, например, впервые помощниками тренеров будут комики.
Исторически Новосибирск — самый дальний город проведения Матча звезд КХЛ. Благодарны всем партнерам, принимающей стороне. Все игроки готовы, в хорошем настроении, хотят показать себя. В этом году будет денежный бонус для звезд КХЛ, он станет мотивацией для ребят.
— Были ли отказы игроков от участия в Матче звезд?
— Отказов не было, только из‑за травм, — сказал президент КХЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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