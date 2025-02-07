Агент Рида Буше: «Шансы, что он останется в «Авангарде», намного выше, чем у остальных команд его подписать»

Агент форварда «Авангарда» Рида Буше высказался о будущем игрока.

– Какие шансы, что Рид Буше еще на год останется в «Авангарде»?

– Шансы, что он останется, намного выше, чем у остальных команд его подписать. А в другой лиге я его не вижу.

– Цена вопроса – 90-100 миллионов за сезон?

– Да, – сказал агент Алеша Пилко .