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Ги Буше: «В Канаде хоккей – религия, в России я ощущаю то же самое. Чувствую себя здесь как дома»

Ги Буше заявил, что Россия и Канада похожи в отношении к хоккею.

«Авангард» обыграл «Динамо» Минск в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ (5:4 Б).

– Все знают, что у нас сейчас непростой отрезок, половина состава выбыла из‑за травм. Игры даются непросто, но нам получилось показать характер. Пришлось выполнить много работы, так что это очень важная победа для нас.

Трижды играли в большинстве, но ни одного не реализовали. Насколько довольны этим компонентом?

– Нам неважно, как одерживать победы. Главное, что она сегодня за нами. Здорово было бы реализовать большинство, но главное играть качественно в расстановке 5 на 5.

Обидно, что упустили победу в основное время?

– Вы пытаетесь заставить меня сказать, что я чем‑то недоволен? Но у нас нет полсостава, я очень счастлив этой победе.

Вы впервые сыграли в Минске, как вам атмосфера?

– Прекрасно. Великолепная атмосфера и здесь, и в целом во всей лиге. Минск – очень хороший город, чистый, красивый, приятный. Но я уже тут был ранее со сборной.

В России и Белоруссии люди болеют хоккеем, я чувствую себя здесь как дома. В Канаде у нас хоккей – религия, здесь я ощущаю то же самое, – сказал главный тренер «Авангарда».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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