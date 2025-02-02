Ги Буше: «В Канаде хоккей – религия, в России я ощущаю то же самое. Чувствую себя здесь как дома»

Ги Буше заявил, что Россия и Канада похожи в отношении к хоккею.

«Авангард» обыграл «Динамо» Минск в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ (5:4 Б).

– Все знают, что у нас сейчас непростой отрезок, половина состава выбыла из‑за травм. Игры даются непросто, но нам получилось показать характер. Пришлось выполнить много работы, так что это очень важная победа для нас.

– Трижды играли в большинстве, но ни одного не реализовали. Насколько довольны этим компонентом?

– Нам неважно, как одерживать победы. Главное, что она сегодня за нами. Здорово было бы реализовать большинство, но главное играть качественно в расстановке 5 на 5.

– Обидно, что упустили победу в основное время?

– Вы пытаетесь заставить меня сказать, что я чем‑то недоволен? Но у нас нет полсостава, я очень счастлив этой победе.

– Вы впервые сыграли в Минске, как вам атмосфера?

– Прекрасно. Великолепная атмосфера и здесь, и в целом во всей лиге. Минск – очень хороший город, чистый, красивый, приятный. Но я уже тут был ранее со сборной.

В России и Белоруссии люди болеют хоккеем, я чувствую себя здесь как дома. В Канаде у нас хоккей – религия, здесь я ощущаю то же самое, – сказал главный тренер «Авангарда».