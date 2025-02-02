Силантьев о знакомстве с женой: «Первый шаг был от нее – поставила лайк на фотку. Я тоже поставил, так все и закрутилось. Тогда она не знала, что такое хоккей»
24-летний нападающий «Металлурга» в текущем Фонбет чемпионате КХЛ набрал 23 (10+13) очка в 44 матчах при полезности «минус 2».
– Как вы познакомились с Валерией?
– В соцсетях.
– Кто написал первым?
– Первый шаг был от нее. Она поставила лайк на мою фотку с Васей Пономаревым. Мы с ним дружим с детства, и вот прикольно сфоткались. Потом я тоже поставил лайк – так все и закрутилось.
А тогда Лера даже не знала, что такое хоккей. Она только была на Олимпиаде как болельщик, а о других лигах не знала. Мы вместе с ней проходим все этапы с нуля. Спасибо ей за все, что она делает для меня.
– Как строились ваши отношения?
– Мы начали с «Атланта», когда я играл второй сезон. Это 2018-2019 годы. Тогда у меня и денег не было. У нас никогда не было мыслей, что мы живем и работаем ради денег и заработка. Мы сразу проговаривали какие-то цели. И тогда я говорил: «Дай мне время, и все будет».
Где бы я ни был, она всегда была рядом и всегда поддерживала, настраивала. Она умеет сказать нужные слова в нужное время, где-то поругать за то, что плохо играю. Без нее и моей семьи я бы не добился того, что имею сейчас.
– Как ухаживали, когда мало зарабатывали?
– У Леры никогда не было космических запросов. Мы всегда шли рука об руку. Помню, булочки с капустой в пекарне ели. Ездили на электричках. Нормально жили без такси. Желаю каждому найти человека, который будет всегда вас поддерживать и оберегать.
– Сильно переживали, когда делали предложение?
– Было волнительно. Это очень интересный момент. Сердце стучит, волнуешься. За полгода до этого у меня появились первые мысли, что пора выходить на новый уровень. Полгода думал, что сделать, где купить кольцо.
За четыре дня до события я предложил ей поехать в Санкт-Петербург. Поехали отдохнуть, заехали на матч плей-офф СКА – ЦСКА. Я сделал предложение в ресторане на корабле.
Нашел в интернете организатора, мне помогли с салютами и украшением стола. Сделал небольшой спектакль – получилось необычно, – сказал форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев.
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Валерия Силантьева – жена лучшего бомбардира «Металлурга» в победном Кубке Гагарина. Ради нее освоил пианино!
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