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Силантьев о знакомстве с женой: «Первый шаг был от нее – поставила лайк на фотку. Я тоже поставил, так все и закрутилось. Тогда она не знала, что такое хоккей»

Дмитрий Силантьев рассказал о знакомстве со своей женой.

24-летний нападающий «Металлурга» в текущем Фонбет чемпионате КХЛ набрал 23 (10+13) очка в 44 матчах при полезности «минус 2».

– Как вы познакомились с Валерией?

– В соцсетях.

– Кто написал первым?

– Первый шаг был от нее. Она поставила лайк на мою фотку с Васей Пономаревым. Мы с ним дружим с детства, и вот прикольно сфоткались. Потом я тоже поставил лайк – так все и закрутилось.

А тогда Лера даже не знала, что такое хоккей. Она только была на Олимпиаде как болельщик, а о других лигах не знала. Мы вместе с ней проходим все этапы с нуля. Спасибо ей за все, что она делает для меня. 

– Как строились ваши отношения?

– Мы начали с «Атланта», когда я играл второй сезон. Это 2018-2019 годы. Тогда у меня и денег не было. У нас никогда не было мыслей, что мы живем и работаем ради денег и заработка. Мы сразу проговаривали какие-то цели. И тогда я говорил: «Дай мне время, и все будет».

Где бы я ни был, она всегда была рядом и всегда поддерживала, настраивала. Она умеет сказать нужные слова в нужное время, где-то поругать за то, что плохо играю. Без нее и моей семьи я бы не добился того, что имею сейчас. 

– Как ухаживали, когда мало зарабатывали?

– У Леры никогда не было космических запросов. Мы всегда шли рука об руку. Помню, булочки с капустой в пекарне ели. Ездили на электричках. Нормально жили без такси. Желаю каждому найти человека, который будет всегда вас поддерживать и оберегать.

– Сильно переживали, когда делали предложение?
– Было волнительно. Это очень интересный момент. Сердце стучит, волнуешься. За полгода до этого у меня появились первые мысли, что пора выходить на новый уровень. Полгода думал, что сделать, где купить кольцо.

За четыре дня до события я предложил ей поехать в Санкт-Петербург. Поехали отдохнуть, заехали на матч плей-офф СКА – ЦСКА. Я сделал предложение в ресторане на корабле.

Нашел в интернете организатора, мне помогли с салютами и украшением стола. Сделал небольшой спектакль – получилось необычно, – сказал форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев.

Силантьев заработает 55 млн рублей за два следующих сезона по новому контракту с «Металлургом» (Михаил Зислис)

Валерия Силантьева – жена лучшего бомбардира «Металлурга» в победном Кубке Гагарина. Ради нее освоил пианино!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoДмитрий Силантьев
logoКХЛ
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девушки и спорт
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