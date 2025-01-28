«Айлендерс» выменяли защитника Перуновича у «Сент-Луиса» на условный выбор в 5-м раунде драфта
«Айлендерс» выменяли защитника Скотта Перуновича у «Сент-Луиса» .
«Блюз» получили в сделке условный выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2026.
26-летний защитник в текущем сезоне провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (2+4) очков при полезности «+1» и среднем времени на льду 14:27. Также в его активе 9 силовых приемов и 21 блок.
Контракт Перуновича с кэпхитом 1,15 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона. Летом он может стать ограниченно свободным агентом.
Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 97 игр и 29 (2+27) очков.
Отметим, что клуб с Лонг-Айленда поместил в список травмированных защитника Райана Пулока, получившего повреждение верхней части тела в матче с «Каролиной».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Айлендерс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем