Вратарь «Анахайма» Гибсон пропустит от 3 до 6 недель после экстренной операции в связи с аппендицитом
Вратарь «Анахайма» Джон Гибсон пропустит от 3 до 6 недель .
31-летний голкипер перенес экстренную операцию в связи с аппендицитом.
Первый матч «Дакс» в регулярном чемпионате НХЛ состоится 12 октября. Ожидается, что американец пропустит старт сезона.
У Гибсона осталось 3 года по текущему контракту с кэпхитом 6,4 миллиона долларов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть «Анахайма»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости