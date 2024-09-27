Вратарь «Анахайма» Гибсон пропустит от 3 до 6 недель после экстренной операции в связи с аппендицитом

Вратарь «Анахайма» Джон Гибсон пропустит от 3 до 6 недель .

31-летний голкипер перенес экстренную операцию в связи с аппендицитом.

Первый матч «Дакс» в регулярном чемпионате НХЛ состоится 12 октября. Ожидается, что американец пропустит старт сезона.

У Гибсона осталось 3 года по текущему контракту с кэпхитом 6,4 миллиона долларов. С его статистикой можно ознакомиться здесь .