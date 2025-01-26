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Монахан пропустит еще 6-8 недель из-за травмы кисти. У форварда «Коламбуса» 41 очко в 41 матче этого сезона

Шон Монахан пропустит еще от шести до восьми недель из-за травмы кисти.

30-летний игрок «Коламбуса» получил повреждение в матче с «Питтсбургом» 8 января и тех пор не выходил на лед.

По информации инсайдера The Athletic Аарона Порцлайна, в клубе рассчитывали, что форвард будет готов играть через несколько недель, но у Монахана произошел откат в восстановлении.

В этом сезоне на счету канадца 41 очко в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 17».

Марченко – 1-й игрок в истории «Коламбуса», забивший 20+ голов в 3 сезонах подряд со старта карьеры

Опубликовал: Максим Федер
Источник: TSN
logoШон Монахан
травмы
logoНХЛ
logoКоламбус
Аарон Порцлайн
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