Мэттьюс забил 20 голов за сезон в 9-й раз в карьере и вышел на 4-е место в истории «Торонто»

Остон Мэттьюс достиг отметки 20 голов за сезон в 9-й раз в карьере.

Нападающий «Торонто» забросил шайбу в матче против «Коламбуса» (1:5).

Теперь на счету Остона Мэттьюса 38 (20+18) очков в 34 играх сезона-2024/25.

Он в 9-й раз в карьере забил не менее 20 голов за регулярный чемпионат НХЛ , повторив достижение Дэррила Ситтлера. Теперь они делят 4-е место в истории «Торонто » по числу сезонов с 20 и более голами.

Больше было только у Матса Сундина (13 сезонов), Дэйва Кеона (11) и Рона Эллиса (11).