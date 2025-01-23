Мэттьюс забил 20 голов за сезон в 9-й раз в карьере и вышел на 4-е место в истории «Торонто»
Остон Мэттьюс достиг отметки 20 голов за сезон в 9-й раз в карьере.
Нападающий «Торонто» забросил шайбу в матче против «Коламбуса» (1:5).
Теперь на счету Остона Мэттьюса 38 (20+18) очков в 34 играх сезона-2024/25.
Он в 9-й раз в карьере забил не менее 20 голов за регулярный чемпионат НХЛ, повторив достижение Дэррила Ситтлера. Теперь они делят 4-е место в истории «Торонто» по числу сезонов с 20 и более голами.
Больше было только у Матса Сундина (13 сезонов), Дэйва Кеона (11) и Рона Эллиса (11).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем