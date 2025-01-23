Мэттьюс и вратарь Мерзликин обменялись клюшками в матче «Торонто» с «Коламбусом» и получили по 2 минуты штрафа

Форвард Остон Мэттьюс и вратарь Элвис Мерзликин обменялись клюшками в матче НХЛ.

В первом периоде матча «Торонто » против «Коламбуса» (1:5) нападающий «Лифс» Остон Мэттьюс и вратарь «Блю Джекетс» Элвис Мерзликин получили по 2 минуты штрафа.

Игроки были наказаны за то, что использовали клюшки друг друга во время игры.

Обмен произошел у ворот «Коламбуса », когда Мерзликин вырвал клюшку Мэттьюса из рук форварда, уронив при этом свою собственную.

В это время шайба находилась в зоне атаки, вратарь подобрал клюшку нападающего, Мэттьюс в итоге решил воспользоваться клюшкой Мерзликина.

В результате судьи наказали вратаря за задержку клюшки соперника, а форварда за использование неформатной клюшки.