Мэттьюс и вратарь Мерзликин обменялись клюшками в матче «Торонто» с «Коламбусом» и получили по 2 минуты штрафа
Форвард Остон Мэттьюс и вратарь Элвис Мерзликин обменялись клюшками в матче НХЛ.
В первом периоде матча «Торонто» против «Коламбуса» (1:5) нападающий «Лифс» Остон Мэттьюс и вратарь «Блю Джекетс» Элвис Мерзликин получили по 2 минуты штрафа.
Игроки были наказаны за то, что использовали клюшки друг друга во время игры.
Обмен произошел у ворот «Коламбуса», когда Мерзликин вырвал клюшку Мэттьюса из рук форварда, уронив при этом свою собственную.
В это время шайба находилась в зоне атаки, вратарь подобрал клюшку нападающего, Мэттьюс в итоге решил воспользоваться клюшкой Мерзликина.
В результате судьи наказали вратаря за задержку клюшки соперника, а форварда за использование неформатной клюшки.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
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