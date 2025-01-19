Экс-форвард СКА Аалтонен отстранен за нарушение антидопинговых правил. Миро заявил, что употребил вещество в ночном клубе «в развлекательных целях», оно не улучшает результаты, но запрещено в спорте

Миро Аалтонен дисквалифицирован за нарушения антидопинговых правил.

В пресс-релизе от 17 января Национальная лига объявила о временной дисквалификации форварда «Клотена», ранее выступавшего за СКА и «Витязь». Швейцарский фонд честности в спорте подтвердил, что в отношении Аалтонена ведется расследование по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Однако организация не может предоставить дополнительную информацию по делу из-за необходимости защиты прав личности.

Аалтонен высказался о своем деле в пятницу вечером в пятницу.

«Во время перерыва перед Рождеством я находился в ночном клубе и, по всей видимости, употребил вещество в развлекательных целях, которое не улучшает спортивные результаты, но запрещено в спорте», – приводит его слова SST.

Аалтонен, подписавший двухлетний контракт с «Берном», который вступит в силу со следующего сезона, заявил, согласно SST, что это была глупая ошибка.

«Я получу необходимую помощь и приму последствия своих действий. Как только мне это будет позволено, я хотел бы вернуться к своей профессии. Я искренне извиняюсь перед близкими, «Клотеном», болельщиками и товарищами по команде за свои действия», – сказал хоккеист.

До сих пор неизвестно, какое именно вещество употребил олимпийский чемпион из Финляндии. Ни клуб, ни Швейцарский фонд честности в спорте пока не предоставили подробной информации.