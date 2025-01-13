«Вегас», «Вашингтон» и «Виннипег» делят лидерство в общей таблице НХЛ. Все 3 команды набрали по 61 очку

«Вегас», «Вашингтон» и «Виннипег» делят лидерство в общей таблице НХЛ.

«Голден Найтс» сегодня обыграли «Миннесоту» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Эта победа позволила клубу из Невады догнать лидеров общей таблицы лиги.

Теперь на вершине находятся «Вегас » (61 очко в 43 играх), «Вашингтон » (61 в 43) и «Виннипег » (61 в 44). «Уайлд» с 58 очками в 44 играх занимают 4-е место.