«Вегас», «Вашингтон» и «Виннипег» делят лидерство в общей таблице НХЛ. Все 3 команды набрали по 61 очку
«Вегас», «Вашингтон» и «Виннипег» делят лидерство в общей таблице НХЛ.
«Голден Найтс» сегодня обыграли «Миннесоту» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Эта победа позволила клубу из Невады догнать лидеров общей таблицы лиги.
Теперь на вершине находятся «Вегас» (61 очко в 43 играх), «Вашингтон» (61 в 43) и «Виннипег» (61 в 44). «Уайлд» с 58 очками в 44 играх занимают 4-е место.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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