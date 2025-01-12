Бобровский отразил 14 из 18 бросков «Бостона». «Флорида» проиграла в овертайме
Сергей Бобровский отразил 14 из 18 бросков в матче против «Бостона».
«Флорида» потерпела поражение в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ.
Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский отбил 14 из 18 бросков по своим воротам в этой игре.
В текущем сезоне россиянин провел 29 матчей, одержал 18 побед, отражая в среднем 90,1% бросков при коэффициенте надежности 2,73.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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