Бобровский отразил 14 из 18 бросков «Бостона». «Флорида» проиграла в овертайме

Сергей Бобровский отразил 14 из 18 бросков в матче против «Бостона».

«Флорида » потерпела поражение в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ.

Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский отбил 14 из 18 бросков по своим воротам в этой игре.

В текущем сезоне россиянин провел 29 матчей, одержал 18 побед, отражая в среднем 90,1% бросков при коэффициенте надежности 2,73.