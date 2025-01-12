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Бобровский отразил 14 из 18 бросков «Бостона». «Флорида» проиграла в овертайме

Сергей Бобровский отразил 14 из 18 бросков в матче против «Бостона».

«Флорида» потерпела поражение в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ. 

Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский отбил 14 из 18 бросков по своим воротам в этой игре. 

В текущем сезоне россиянин провел 29 матчей, одержал 18 побед, отражая в среднем 90,1% бросков при коэффициенте надежности 2,73. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoФлорида
logoСергей Бобровский
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logoБостон
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