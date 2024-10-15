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Бобровский после 4:3 с «Бостоном»: «Важная игра и важная победа. Ребята усердно работали»

Сергей Бобровский высказался после матча против «Бостона» (4:3).

Вратарь «Флориды» отразил 24 из 27 бросков.

Александр Барков (травма нижней части тела) и Мэттью Ткачак (болезнь) пропустили игру против «Бостона».

«Это была важная игра и важная победа.

Я думаю, ребята очень усердно работали друг для друга, без, ну, знаете, ключевых игроков», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoБостон
logoФлорида
logoСергей Бобровский
logoНХЛ
logoАлександр Барков
logoМэттью Ткачак
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