«Вашингтон» поместил Линдгрена в список травмированных и вызвал Шеппарда из АХЛ. У 29-летнего вратаря 15 побед в 23 матчах за «Херши»

«Вашингтон» вызвал Хантера Шеппарда из АХЛ.

Сообщается, что вратарь «Кэпиталс» Чарли Линдгрен помещен в список травмированных. В текущем сезоне 31-летний голкипер провел 21 матч, одержал 11 побед, отбивая в среднем 90% бросков при коэффициенте надежности 2,65.

В связи с этим «Вашингтон » вызвал из АХЛ 29-летнего вратаря Хантера Шеппарда . В сезоне 2024/25 он провел 23 матча за «Херши », одержал 15 побед, отражая 89,8% бросков по воротам и пропуская 2,68 шайбы в среднем за игру.

Сегодня «Кэпиталс» сыграют с «Нэшвиллом» в выездном матче. Начало – в 4:00 по московскому времени.