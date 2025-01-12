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  • «Вашингтон» поместил Линдгрена в список травмированных и вызвал Шеппарда из АХЛ. У 29-летнего вратаря 15 побед в 23 матчах за «Херши»
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«Вашингтон» поместил Линдгрена в список травмированных и вызвал Шеппарда из АХЛ. У 29-летнего вратаря 15 побед в 23 матчах за «Херши»

«Вашингтон» вызвал Хантера Шеппарда из АХЛ.

Сообщается, что вратарь «Кэпиталс» Чарли Линдгрен помещен в список травмированных. В текущем сезоне 31-летний голкипер провел 21 матч, одержал 11 побед, отбивая в среднем 90% бросков при коэффициенте надежности 2,65. 

В связи с этим «Вашингтон» вызвал из АХЛ 29-летнего вратаря Хантера Шеппарда. В сезоне 2024/25 он провел 23 матча за «Херши», одержал 15 побед, отражая 89,8% бросков по воротам и пропуская 2,68 шайбы в среднем за игру. 

Сегодня «Кэпиталс» сыграют с «Нэшвиллом» в выездном матче. Начало – в 4:00 по московскому времени. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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