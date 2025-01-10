Рантанен забил 25 голов в 5 сезонах подряд – второй показатель в истории «Колорадо». Сакик делал это 9 сезонов подряд

Микко Рантанен забил как минимум 25 голов в пятом сезоне подряд.

Нападающий «Колорадо» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (6:1).

Для финского форварда этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне.

Такого показателя хоккеист добился в пятом сезоне подряд. В сезоне-2020/21 Микко Рантанен забил 30 голов в регулярке, в сезоне-2021/22 – 36, в сезоне-2022/23 – 55, в сезоне-2023/24 – 42.

В истории «Колорадо » Рантанен стал вторым хоккеистом с 25 голами в 5 сезонах подряд. Джо Сакик делал это 9 раз с сезона-1997/98 по сезон-2006/07).