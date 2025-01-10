Рантанен забил 25 голов в 5 сезонах подряд – второй показатель в истории «Колорадо». Сакик делал это 9 сезонов подряд
Микко Рантанен забил как минимум 25 голов в пятом сезоне подряд.
Нападающий «Колорадо» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (6:1).
Для финского форварда этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне.
Такого показателя хоккеист добился в пятом сезоне подряд. В сезоне-2020/21 Микко Рантанен забил 30 голов в регулярке, в сезоне-2021/22 – 36, в сезоне-2022/23 – 55, в сезоне-2023/24 – 42.
В истории «Колорадо» Рантанен стал вторым хоккеистом с 25 голами в 5 сезонах подряд. Джо Сакик делал это 9 раз с сезона-1997/98 по сезон-2006/07).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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