Захаркин считает, что на России не скажется простой без МЧМ: «Много молодых ребят идут в правильном направлении. Они встроены в современный хоккей и быстро начнут бороться за призы»

Игорь Захаркин поделился мыслями относительно молодежного чемпионата мира.

Турнир выиграла сборная США, которая обыграла команду Финляндии (4:3 ОТ) в овертайме.

– Кто-то вас удивил на МЧМ?

– Не думаю, что меня кто-то удивил. Остались те же команды, которые борются за медали.

Когда вернется Россия, то иерархия изменится. А так тенденции понятны. Есть большие хоккейные нации, которые задают тон игре. И есть небольшие нации, которые пытаются дотянуться по уровню.

В определенные моменты одним или другим это удается, но в целом картина ясна.

– Простой у России без МЧМ может сказаться, когда нас вернут на турниры?

– Думаю, что нет. Сборная России будет конкурентоспособной, потому что сейчас много молодых ребят у нас в стране идут в правильном направлении.

В России сейчас многое связано с индивидуальным развитием игроков.

Ребята получают игровое время в командах КХЛ, играют в командах ВХЛ, где тоже серьезная и конкурентная борьба.

Наши молодые игроки встроены в современный хоккей. И, думаю, что очень быстро начнут бороться за призовые места, – сказал бывший тренер сборной России Игорь Захаркин.