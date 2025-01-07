Захаркин считает, что на России не скажется простой без МЧМ: «Много молодых ребят идут в правильном направлении. Они встроены в современный хоккей и быстро начнут бороться за призы»
Турнир выиграла сборная США, которая обыграла команду Финляндии (4:3 ОТ) в овертайме.
– Кто-то вас удивил на МЧМ?
– Не думаю, что меня кто-то удивил. Остались те же команды, которые борются за медали.
Когда вернется Россия, то иерархия изменится. А так тенденции понятны. Есть большие хоккейные нации, которые задают тон игре. И есть небольшие нации, которые пытаются дотянуться по уровню.
В определенные моменты одним или другим это удается, но в целом картина ясна.
– Простой у России без МЧМ может сказаться, когда нас вернут на турниры?
– Думаю, что нет. Сборная России будет конкурентоспособной, потому что сейчас много молодых ребят у нас в стране идут в правильном направлении.
В России сейчас многое связано с индивидуальным развитием игроков.
Ребята получают игровое время в командах КХЛ, играют в командах ВХЛ, где тоже серьезная и конкурентная борьба.
Наши молодые игроки встроены в современный хоккей. И, думаю, что очень быстро начнут бороться за призовые места, – сказал бывший тренер сборной России Игорь Захаркин.
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