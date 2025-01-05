Никита Щитов: «Сборная России вела бы борьбу за медали на МЧМ. У нас страна на таланты очень богатая, выступили бы достойно»
Никита Щитов считает, что сборная России могла бы побороться за медали на МЧМ.
Напомним, в финале МЧМ-2025 сыграют сборные США и Финляндии.
«Я думаю, мы были бы конкурентоспособны на этом чемпионате мира. У нас страна на таланты очень богатая. Я думаю, что мы выступили бы достойно, лучше канадцев, и уж точно не хуже шведов или чехов: по крайней мере, за медали вели бы борьбу до последнего, – сказал хоккеист клубов КХЛ.
Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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