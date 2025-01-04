«Вашингтон» после ошибки вратаря пропустил от «Рейнджерс» в 1-м периоде. Томпсон выбросил шайбу прямо на клюшку Крайдеру
Логан Томпсон допустил результативную ошибку в матче с «Рейнджерс».
Голкипер «Вашингтона» выбросил шайбу от борта прямо на клюшку форварду ньюйоркцев Крису Крайдеру, и тот отправил ее в пустые ворота на 7-й минуте первого периода (1:1, перерыв).
Дилан Строум сравнял счет на 18-й минуте.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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