«Вашингтон» после ошибки вратаря пропустил от «Рейнджерс» в 1-м периоде. Томпсон выбросил шайбу прямо на клюшку Крайдеру

Логан Томпсон допустил результативную ошибку в матче с «Рейнджерс».

Голкипер «Вашингтона » выбросил шайбу от борта прямо на клюшку форварду ньюйоркцев Крису Крайдеру , и тот отправил ее в пустые ворота на 7-й минуте первого периода (1:1, перерыв).

Дилан Строум сравнял счет на 18-й минуте.