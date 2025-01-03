Гру о 2:3 от «Амура»: «Находились в зоне нападения, но не создавали значительного количества моментов. В КХЛ такое не допускается»

Бенуа Гру высказался после матча против «Амура» (2:3 ОТ).

– Несмотря на то, что находились в зоне нападения, мы не создавали значительного количества моментов. В этой лиге такое не допускается. Если вы не создаете достаточно моментов, то ничего хорошего из этого не получится.

– Как оцените игру новичков?

– Перед тем, как дать какую-либо оценку нашим новичкам, которых у нас цель семь, нужно более детально пересмотреть матчи.

– На какой срок выбыли Никита Коростелев и Остап Сафин?

– Я не знаю.

– Когда ждать Логана Дэя?

– Не на этой неделе, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .