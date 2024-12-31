  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хеллибак провел 9 сухих матчей за календарный год. Такого в НХЛ не было с 2015-го – тогда это удалось Прайсу и Дубнику
0

Хеллибак провел 9 сухих матчей за календарный год. Такого в НХЛ не было с 2015-го – тогда это удалось Прайсу и Дубнику

Коннор Хеллибак сделал девять шатаутов за календарный год.

Голкипер «Виннипега» в пятый раз сыграл на ноль в этом сезоне, не пропустив ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:0).

В общей сложности за календарный 2024 год американский вратарь сыграл на ноль девять раз. Такого же результата добились в 2015 году два голкипера – Кэри Прайс и Девин Дубник.

Кроме этого, Хеллибак в третий раз в сезоне проводит победную серию из 6+ матчей.

Коннор Хеллибак является двукратным обладателем приза лучшему вратарю сезона («Везина Трофи», 2019/20, 2023/24).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet Stats
logoКоннор Хеллибак
logoНХЛ
logoДеван Дубник
logoКэри Прайс
logoВиннипег
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
МЧМ-2025. Казахстан против Швейцарии, Швеция сыграет с Чехией, Канада встретится с США
628 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» и «Бостон» начнут матч в 20:30, «Чикаго» и «Сент-Луис» проведут Зимнюю классику, «Филадельфия» в гостях у «Сан-Хосе»
5253 минуты назад
Владислав Третьяк: «В России любят хоккей – у нас президент играет. Будем делать все, чтобы быстрее вернуться на международную арену и снова прославить нашу страну. Это наша гордость»
37сегодня, 13:33
Генменеджер «Ванкувера» о возможности обмена Петтерссона: «Сказал бы, что возможно все. Элиасу нужно повзрослеть»
13сегодня, 13:10
Евгений Ловчев: «Россия мечтает, чтобы Овечкин побил рекорд и оставил свою фамилию на долгое время в истории Америки, учитывая политическую ситуацию»
42сегодня, 12:31
Рябкин может вернуться в «Динамо» в следующем сезоне, заявил Сопин: «Отъезд в Америку больше для того, чтобы спасти сезон и попытаться уйти повыше на драфте»
5сегодня, 12:21
Тэйвс не исключил возвращение в НХЛ: «В глубине души не чувствую, что моя карьера завершена. Сделаю все, что в моих силах»
4сегодня, 11:55
Старков о недопонимании с Ротенбергом в СКА: «Раз я провел 30 игр за сезон, значит, что-то такое было. Когда не играешь, то жаль, будто теряешь время для развития карьеры»
8сегодня, 11:21
Селебрини о борьбе за «Колдер Трофи»: «Людям интересно следить за этим и сравнивать. Но я хочу перестать проигрывать. Эти вещи не влияют на меня»
2сегодня, 10:59
Директор «Динамо»: «Пришли к выводу, что Рябкину лучше развиваться за океаном. Видимо, в нас что‑то не так, если мы не смогли удовлетворить все амбиции Ивана»
7сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Панарин набрал 109 очков за календарный 2024 год – это третий показатель в истории «Рейнджерс»
58 минут назад
«Фрибур» впервые выиграл Кубок Шпенглера, обыграв «Штраубинг» (7:2)
5сегодня, 13:40
Бобровский делит второе место по матчам в истории «Флориды» с Ванбисбруком (268). Рекорд у Луонго – 572
сегодня, 13:31
Зарипов назвал Мозякина лучшим представителем российского хоккея в 2024 году: «Он встал на тренерский мостик – и «Металлург» победил»
2сегодня, 12:41
Щитов о Карпухине: «Сложно что-либо говорить про перспективы игроков, приходящих в систему СКА. Неизвестно, как они там раскроются»
3сегодня, 11:45
Журналист Серавалли о «Рейнджерс»: «Эта команда распалась, когда Друри направил письмо о готовности к обменам. С тех пор они не показывают результатов»
2сегодня, 11:30
Алексей Морозов: «КХЛ прогрессирует с каждым днем. Год получился успешным и ярким – как с точки зрения хоккея, так и в плане проектов и развития лиги»
1сегодня, 10:05
Лавиолетт про 3:5 от «Флориды»: «Рейнджерс» сделали достаточно, чтобы выиграть, и достаточно, чтобы проиграть. Есть разочарование – сделали больше хорошего, чем плохого»
2сегодня, 08:55
Германия проиграла все 4 матча на МЧМ и сыграет против Казахстана или Швейцарии в матче на выбывание из элиты
4сегодня, 07:30
Хеллибак с 5-м шатаутом в сезоне, Йеспер Боквист с дублем и Шварц с 1+2 – звезды дня в НХЛ
1сегодня, 06:20
Рекомендуем