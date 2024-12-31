Хеллибак провел 9 сухих матчей за календарный год. Такого в НХЛ не было с 2015-го – тогда это удалось Прайсу и Дубнику

Коннор Хеллибак сделал девять шатаутов за календарный год.

Голкипер «Виннипега » в пятый раз сыграл на ноль в этом сезоне, не пропустив ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:0).

В общей сложности за календарный 2024 год американский вратарь сыграл на ноль девять раз. Такого же результата добились в 2015 году два голкипера – Кэри Прайс и Девин Дубник.

Кроме этого, Хеллибак в третий раз в сезоне проводит победную серию из 6+ матчей.

Коннор Хеллибак является двукратным обладателем приза лучшему вратарю сезона («Везина Трофи», 2019/20, 2023/24).