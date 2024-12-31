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НХЛ. «Вашингтон» и «Бостон» начнут матч в 20:30, «Чикаго» и «Сент-Луис» проведут Зимнюю классику, «Филадельфия» в гостях у «Сан-Хосе»

«Вашингтон» примет «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Чикаго» и «Сент-Луис» проведут Зимнюю классику на бейсбольном стадионе «Wrigley Field», «Питтсбург» в гостях у «Детройта», «Сан-Хосе» встретится с «Филадельфией».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
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