НХЛ. «Вашингтон» и «Бостон» начнут матч в 20:30, «Чикаго» и «Сент-Луис» проведут Зимнюю классику, «Филадельфия» в гостях у «Сан-Хосе»
«Вашингтон» примет «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Чикаго» и «Сент-Луис» проведут Зимнюю классику на бейсбольном стадионе «Wrigley Field», «Питтсбург» в гостях у «Детройта», «Сан-Хосе» встретится с «Филадельфией».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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