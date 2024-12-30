«Питтсбург» поместил Пулюярви на драфт отказов. 4-й номер драфта-2016 набрал 8 очков в 21 матче сезона

Йессе Пулюярви выставлен «Питтсбургом» на драфт отказов.

Если 26-летний хоккеист пройдет эту процедуру без перехода в другой клуб, то «Пингвинс» смогут отправить финского игрока в АХЛ.

В составе «Питтсбурга » Йессе Пулюярви не появлялся с 8 декабря, когда сыграл 11:15 в матче против «Торонто», не отметившись результативными действиями.

В этом сезоне четвертый номер драфта НХЛ-2016 провел 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 8 (3+5) очков при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 11:36.