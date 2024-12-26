Директор «Северстали» про обмен Коростелева: «Он не хотел продлевать контракт. Предложений было много – остановились на «Тракторе»

Директор «Северстали» Николай Канаков прокомментировал обмен Никиты Коростелева.

В результате сделки с «Трактором» состав череповецкого клуба пополнили нападающий Михаил Котляревский и защитник Артем Щучинов. Челябинцы получили Коростелева и защитника Глеба Иванова.

«У Никиты заканчивается контракт весной, и он становится неограниченно свободным агентом. В данный момент он не хотел продлевать с нами контракт, поэтому принято решение его обменять.

Предложений было много – остановились на «Тракторе », – заявил директор «Северстали » Николай Канаков .

Генменеджер «Трактора» об обмене Котляревского и Щучинова: «Непростое решение. Коростелев давно был в зоне наших интересов – он один из самых острых вингеров в КХЛ»