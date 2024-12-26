  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Директор «Северстали» про обмен Коростелева: «Он не хотел продлевать контракт. Предложений было много – остановились на «Тракторе»
1

Директор «Северстали» про обмен Коростелева: «Он не хотел продлевать контракт. Предложений было много – остановились на «Тракторе»

Директор «Северстали» Николай Канаков прокомментировал обмен Никиты Коростелева.

В результате сделки с «Трактором» состав череповецкого клуба пополнили нападающий Михаил Котляревский и защитник Артем Щучинов. Челябинцы получили Коростелева и защитника Глеба Иванова.

«У Никиты заканчивается контракт весной, и он становится неограниченно свободным агентом. В данный момент он не хотел продлевать с нами контракт, поэтому принято решение его обменять.

Предложений было много – остановились на «Тракторе», – заявил директор «Северстали» Николай Канаков.

Генменеджер «Трактора» об обмене Котляревского и Щучинова: «Непростое решение. Коростелев давно был в зоне наших интересов – он один из самых острых вингеров в КХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoНиколай Канаков
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
logoСеверсталь
logoТрактор
logoНикита Коростелев
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Северсталь» хочет продлить контракты с Пилипенко и Аймурзиным: «Ведем переговоры. В ближайшее время подойдем к финалу и все объявим»
724 декабря, 12:01
Директор «Северстали»: «Проход во второй раунд будет программой минимум. По команде виден прогресс, зрители довольны. У нас небывалый ажиотаж, посещаемость за 90%»
215 декабря, 09:56
Директор «Северстали»: «Авангард» обращался, но мы не рассматриваем переход Пилипенко в другой клуб. Командообразующий хоккеист»
29 декабря, 14:25
Рекомендуем
Главные новости
Узбекистан хочет натурализовать 7-8 россиян из «Хумо» для участия в 4-м дивизионе ЧМ-2025. Турнир пройдет в апреле 2025-го
8 минут назад
Трамп о Гретцки: «Сказал ему: «Почему бы тебе не выдвинуться на пост премьера Канады, который вскоре станет известен как «губернатор Канады»?» Он не проявил интереса»
1722 минуты назад
«Эдмонтон» – фаворит Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Нью-Джерси» – 2-й, «Тампа» – 3-я, «Вашингтон» – 11-й
1038 минут назад
Ротенберг о 5:6: «Не хочу себя хвалить, но СКА создал достаточно, чтобы забить даже больше 5 шайб. Попробуйте у ЦСКА выиграть 3-й период 4:1 – это очень тяжело»
52сегодня, 08:29
Кузнецов пропустит минимум 2 месяца из‑за сотрясения: «Окончательный диагноз поймем в течение недели»
35сегодня, 07:31
«Авангард» и Хомченко расторгли контракт. Вратарь перейдет в ЦСКА
16сегодня, 07:16
МЧМ-2025. Швеция сыграет со Словакией, США против Германии
14сегодня, 05:11
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Автомобилиста», «Сибирь» сыграет с «Барысом»
13сегодня, 04:55
Агент опроверг травму у Котляревского: «Не соответствует действительности. Эти домыслы останутся на совести Шевченко»
14сегодня, 02:27
ЦСКА выменяет Шартье у «Куньлуня». У канадского форварда 8+9 в 37 матчах
1сегодня, 01:40
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Ак Барса» Миллер может пропустить 2 месяца из-за травмы плеча (Metaratings)
258 минут назад
«Динамо» Минск может расторгнуть контракт с Дюбе. Зарплата канадца – 55 млн рублей за сезон
5сегодня, 08:13
Буше вернулся в Омск и провел тренировку «Авангарда». Тренер уезжал в Канаду на обследование после операции на колене
5сегодня, 07:49Видео
Кожевников об ударе Кучерова Ткачаку коленом в колено: «Это хоккей, нервы не у всех железные. Кто-то бережет себя, кто-то – нет. Не все же Сталины у нас»
4сегодня, 04:25
Квартальнов о двух победах Минска над «Ак Барсом»: «Приятно обыграть хорошую команду, найти свою игру. Демченко нам помогает»
3сегодня, 02:41
Костюченок о 4:5 с «Салаватом»: «Хорошая игра в исполнении «Амура». Могли забить в овертайме» 
1сегодня, 02:11
Десятков о 2:0 с «Динамо»: «Витязю» пришлось много терпеть, обороняться. Дождались момента и забили»
1сегодня, 01:54
Кудашов о 0:2 с «Витязем»: «Если не забиваешь – соперник в контратаке тебя накажет. Это закон»
11сегодня, 01:27
Депутат Журова о Гашеке: «Понимает, что если Россия соберется с игроками НХЛ, будет настоящая «Красная машина». Американцы и канадцы любят наших хоккеистов»
11вчера, 21:26
Никитин о 5:0 с «Торпедо»: «Давно отошел от клише «хорошо играешь – выигрываешь». «Локомотив» 2 раза дал сопернику сыграть 5 на 3 – непозволительно для топ‑команды»
8вчера, 20:43
Рекомендуем