Директор «Северстали» про обмен Коростелева: «Он не хотел продлевать контракт. Предложений было много – остановились на «Тракторе»
Директор «Северстали» Николай Канаков прокомментировал обмен Никиты Коростелева.
В результате сделки с «Трактором» состав череповецкого клуба пополнили нападающий Михаил Котляревский и защитник Артем Щучинов. Челябинцы получили Коростелева и защитника Глеба Иванова.
«У Никиты заканчивается контракт весной, и он становится неограниченно свободным агентом. В данный момент он не хотел продлевать с нами контракт, поэтому принято решение его обменять.
Предложений было много – остановились на «Тракторе», – заявил директор «Северстали» Николай Канаков.
Генменеджер «Трактора» об обмене Котляревского и Щучинова: «Непростое решение. Коростелев давно был в зоне наших интересов – он один из самых острых вингеров в КХЛ»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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